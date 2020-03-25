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23 Mart, Almanya, Maliye, Ekonomi

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek için 23 Mart'ta Bakanlar Kurulunda kabul edilen önlemler paketi Federal Meclisten (Bundestag) geçti.

25.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:04
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan yardım paketi mecliste onaylandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki ekonomik etkisini hafifletmek için 23 Mart'ta Bakanlar Kurulunda kabul edilen önlemler paketi Federal Meclisten (Bundestag) geçti.

Maliye ve Çalışma bakanlıkları tarafından hazırlanan ve salgının ekonomik etkisini hafifletmeyi öngören 750 milyar avroluk yardım paketi, bugün Federal Mecliste büyük çoğunlukla onaylandı.

Federal Meclisten ayrıca bu paketin finansmanı karşılamak için gerekli 156 milyar avroluk ek bütçe tasarısı da kabul edildi.

Yardım paketinde, büyük şirketler için bir kurtarma şemsiyesi öngörülürken, küçük ve orta ölçekli şirketler ile vatandaşlara da maddi destek verilmesi planlanıyor.

Paketin yürürlüğe girmesi için Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından cuma günü onaylanması gerekiyor.

Kovid-19 bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine tedbir amaçlı kendisini evinde karantinaya almasından dolayı Bundestag'daki oturuma katılamayan Başbakan Angela Merkel'in yerine hükümet adına konuşmayı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yaptı.

Scholz, salgının ulusal bir sınama olduğunu belirterek, "Almanya tarihinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan dayanışmadır." dedi.

Koronavürüs salgınında hastalara iyi bir sağlık hizmeti verilmesi ve bu salgından etkilenenlerin geçimlerini sürdürebilmelerini güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Scholz, ekonominin istikrarlı hale getirilmesi için büyük bir meblağ ayırdıklarını ve bu krizin üstesinden gelmek için önlemler aldıklarını kaydetti.

"Önümüzde zor haftalar var. Dayanışma içinde olursak bu krizin üstesinden gelebiliriz." diyen Scholz, bu kriz döneminde doktorlara, sağlık personeline, market çalışanlarına, otobüs şoförlerine ve toplumsal hayatı ayakta tutan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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