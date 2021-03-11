Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
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Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

11.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Almanya'da üçüncü dalganın başladığını bildirdi.

Wieler, Cenevre'deki BM Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, "Çok net işaretler var. Üçüncü dalga, Almanya'da çoktan başladı." ifadesini kullandı.

Üçüncü dalga nedeniyle çok endişeli olduğunu vurgulayan Wieler, aşılanmaya rağmen koruyucu önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını istedi.

Wieler, herhangi bir üretim ya da lojistik sorununun çıkmaması durumunda sonbaharda Almanya'nın yüzde 80'inin aşılanmış olacağına ve ancak bu sayede virüse karşı bağışıklık kazanılabileceğine dikkati çekerek, "Ancak böyle bir durumda Almanya'daki tüm tedbirler kaldırılabilir." dedi.

Son 24 saatte 321 kişi öldü

RKI'dan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 321 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 72 bin 810'a çıktı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 1700 oldu.

Ülkede son 24 saatte 14 bin 356 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 532 bin 947'ye yükseldi.

5 milyon 756 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 675 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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