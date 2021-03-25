Almanya'da Kovid-19 salgınında uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı
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Almanya'da Kovid-19 salgınında uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da Kovid-19 salgınında uyuşturucudan ölenlerin sayısı arttı

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısının yüzde 13 artarak 1.581'e yükseldiği bildirildi.

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Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında uyuşturucudan ölen insanların sayısının yüzde 13 artarak 1.581'e yükseldiği bildirildi.

Alman hükümetinin uyuşturucuyla mücadele sorumlusu Daniela Ludwig, Berlin'de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ludwing, Almanya genelinde uyuşturucudan ölen insan sayısının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 1.581'e yükseldiğini bildirerek, bu ölümlerin 572'sinin opioid tüketiminden kaynaklandığını belirtti.

Uyuşturucu tüketimine bağlı uzun vadeli zararlardan dolayı geçen yıl 432 kişinin öldüğünü dile getiren Ludwing, uyuşturucuya bağımlı insanlara yönelik yardımların Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini anlattı.

Ludwing, "Salgın nedeniyle bağımlılar için durum her zamankinden daha dramatik hale geldi." dedi.

Salgında, bağımlıların kişisel yardım alma imkanlarının ortadan kalktığını vurgulayan Ludwing, bunun da geçen yıl önceki yıllara göre daha fazla uyuşturucu bağımlısının hayatını kaybetmesinde rol oynamış olabileceğini kaydetti.

Ludwing, Alman federal hükümetinden, ülkede uyuşturucu bağımlılarına yardım imkanlarını artırmak için yerel yönetimlere finansman sağlamayı sürdürmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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