Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi
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Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi

11.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:43
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 29 bin 875 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 598 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece Almanya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı ve vaka sayıları kayda geçti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 78'e yükseldi.

Son 24 saatte 598 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 20 bin 970'e çıktı.

Ülkede ekim ayı ortasında 5 bin ila 7 bin 500 arasından seyreden günlük Kovid-19 vaka sayıları, ekim ayı sonuna doğru yükselişe geçerek kasım ayından bu yana 20 binin üzerinde görülmeye başlandı.

Dün de günlük yeni vaka sayısı 23 bin 679 olarak kaydedilmişti.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı ise 487 ile 9 Aralık'ta açıklanmıştı.

Öte yandan, Almanya'da pazar günü Başbakan Angela Merkel başkanlığında yapılacak toplantıda 20 Aralık ile 10 Ocak arasında halihazırdaki kısıtlama kararının genişletilmesi kararının alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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