Almanya'da Kovid-19 salgınında 33 bin 777 ile günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
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Almanya'da Kovid-19 salgınında 33 bin 777 ile günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

18.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:26
Almanya'da Kovid-19 salgınında 33 bin 777 ile günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı 33 bin 777 oldu.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı 33 bin 777 oldu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 777 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 439 bin 938'e yükseldi.

Vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez bir günde 30 bini geçti.

Son 24 saatte 813 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 24 bin 938'ye çıktı.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 952 ile 16 Aralık'ta kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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