Almanya'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Almanya'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Almanya'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
22.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:52

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Ülke genelinde camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sıkı kurallar getirilerek sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Bugün 10 hafta aranın ardından ilk cuma namazı eda edildi. Böylece kurallara uyulması şartıyla camilerde cemaatin birlikte tüm vakit namazlarının yanı sıra cuma, teravih ve bayram namazını kılmasına izin verilmiş oldu.

Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki teravih namazını caminin din görevlisi Gökhan Uygun kıldırdı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, salgın sonrası cemaatle birlikte kılınan ilk cuma namazında cemaatle saf tuttu.

Namazdan önce camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı. Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır camilerden uzak olduklarını, sınırlı da olsa cemaatle namaz kılabildikleri için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Türkmen, "Vatandaşımız çok şükür konulan kurallara riayet ediyor. Maskesini, seccadesini alıyor, sosyal mesafeye dikkat ediyor. İki akşamdır teravih namazlarımızı kıldık ve bayram namazımızı da aynı şartlarda kılacağız." dedi.

Berlin'de ilk cuma kılındı

Başkent Berlin'de de İslam Federasyonu'na bağlı bazı camilerde 10 hafta sonra sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak cuma namazı kılındı.

Berlin'de Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadetlere en fazla 50 kişinin yer almasına izin verilmesi nedeniyle camilerde cuma namazı iki seferde kılındı. Cuma namazını kılmak isteyenler önceden cami derneklerini arayarak kayıt yaptırdı.

Ayasofya Camisi Derneği Başkanı Sefa Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatin 10 hafta sonra cuma namazı kıldığına işaret ederek, "Yoğun ilgi var. Gelecek haftanın kayıt listesi de doldu." ifadesini kullandı.

Namazı kılmaya gelenlerden Efekan Akyol da yeniden cuma namazını kılabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Berlin İslam Federasyonu'na bağlı camilerde sosyal mesafe, hijyen ve yerel yönetimlerin belirlediği kurallar çerçevesinde bayram namazı da kılınacak.

Namazı kılmak isteyenler önceden camilerde kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Bu hafta cuma namazı kılınmayan Berlin'deki DİTİB'e bağlı camilerde bayram namazı da kılınmayacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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