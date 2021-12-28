Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Haberler
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Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın pek çok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.

Almanya'nın pek çok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.

Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus, Halle, Gera, Bautzen, Leipzig, Saarbrücken, Fulda, Kaiserslautern, Koblenz'in de aralarında olduğu birçok kentte, Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.???????

Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride polisin eylemcileri durdurmak istediği, ancak bu sırada polise yönelik maytap ve şişelerle yoğun bir saldırıda bulunulduğu aktarıldı.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 10'un üzerinde polisin yaralandığı ve bazı araçların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı belirtildi.

Açıklamada 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alınarak kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan ülke medyasında, Rostock kentinde 6 bin 500, Schwerin'de 2 bin 700, Cottbus'ta 3 bin, Magdeburg'da 5 bin, Saarbrücken'de 3 bin, Kaiserslautern'de 1500 ve Fulda'da 1000 kişinin gösterilere katıldığı aktarıldı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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