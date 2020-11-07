Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
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Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

07.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:47
Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya'nın Leipzig kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler protesto edildi.

Almanya'nın Leipzig kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler protesto edildi.

"Querdenken" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, kent merkezindeki Augustus Meydanı'nda toplandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, polis, aralarında çok sayıda aşırı sağcının da bulunduğu göstericilerin meydanda mesafe ve maske takma gibi Kovid-19 kurallarına uymamasını gerekçe göstererek eylemi yaklaşık 2,5 saat sonra sonlandırdı.

Bu karara uymayan ve yürüyüşe geçmek isteyen binlerce gösterici, buna izin vermeyen polise zaman zaman maytap ve şişe attı. Polis de göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Olaylarda birçok kişi yaralandı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, göstericilerin olay yerinde görev yapan gazetecilere de saldırdığı bildirildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJU) Berlin-Brandenburg Bölgesi Başkanı Jörg Reichel, yaptığı açıklamada, en az 32 gazetecinin saldırıya uğradığını veya işlerini yapmalarının engellendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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