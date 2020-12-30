Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtları protesto edildi

Almanya'da hükümetin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için uyguladığı kısıtlamalara karşı çıkanlar protesto edildi.

Sol grupların Berlin'de düzenlediği eylemde, Kovid-19 konusunda komplo teorileri üretenlere ve alınan önlemlere karşı çıkanlara tepki gösterildi.

Göstericiler, ellerinde "Koronavirüs bir salgındır" ve "Koronavirüs inkarcılarına karşıyız" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis protesto yürüyüşü için geniş güvenlik önlemi aldı.

Hükümetin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı bugün yapılması planlanan ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu "Querdenken" adlı organizasyonun protesto gösterisi ise mahkeme tarafından yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ