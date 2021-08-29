Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı yeniden 1000'i geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun bakımda yatanların sayısının yeniden 1000'i aştığı bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun bakımda yatanların sayısının yeniden 1000'i aştığı bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi daha yoğun bakıma alındı.

Böylelikle Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunanların sayısı 1008'e yükseldi.

Açıklamada, 485 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu aktarıldı.

Yoğun bakımda yatanların sayısı 22 Temmuz'da 354'e kadar gerilese de bu tarihten sonra yeniden artmaya başladı. Bu sayı en son 18 Haziran'da 1011 olarak kayıtlara geçmişti.

Son 24 saatte 8 bin 416 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 416 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 932 bin 547'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 130'a yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 74,1 olarak tespit edildi. Bu sayı dün 72,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Aşılama kampanyasında 27 Ağustos itibarıyla halkın yüzde 64,9'una Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 60,1'ine ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay