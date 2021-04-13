Almanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti
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Almanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 294 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 294 kişi öldü.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 294 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 294 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 78 bin 746'ya çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 810 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 3 milyon 22 bin 323 oldu.

Ülkede 13 milyon 567 bin 817 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 117 bin 56 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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