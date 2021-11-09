Almanya'da Kovid-19 krizinde şirketlerin açık iş pozisyonu yüzde 3 arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da Kovid-19 krizinde şirketlerin açık iş pozisyonu yüzde 3 arttı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da Kovid-19 krizinde şirketlerin açık iş pozisyonu yüzde 3 arttı

Almanya'da şirketlerin açık pozisyon sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi seviyeyi aşarak 1,39 milyona yükseldi.

Almanya'da şirketlerin açık pozisyon sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi seviyeyi aşarak 1,39 milyona yükseldi.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan araştırmada, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde açık pozisyon sayısı Kovid-19 salgını önce 2019'un üçüncü çeyreğindeki seviyenin yüzde 3 üstünde kaldı.

2021'in üçüncü çeyreğinde ülkede 1,39 milyon açık pozisyon olduğunun ortaya konulduğu araştırmada, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla, açık pozisyon sayısı 221 bin (yüzde 1,9) ve 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla 417 bin (yüzde 43) arttı.

Lojistik sektöründeki açık pozisyon sayısı yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 41 artarak 68 bine ulaşırken, imalat sektöründeki söz konuş açık ise yüzde 10 artışla 163 bine yükseldi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi

Almanya'da otoyol köprülerine saldırı tehdidi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title