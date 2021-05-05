Almanya'da, Kovid-19 kısıtları hizmet sektörünü olumsuz etkiledi
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Almanya'da, Kovid-19 kısıtları hizmet sektörünü olumsuz etkiledi

Almanya'da, Kovid-19 kısıtları hizmet sektörünü olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkisiyle Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,9 puana geriledi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkisiyle Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,9 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai verilere göre, Almanya'da martta Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli gevşetilmesi ile Eylül 2020'den beri ilk kez 50 puanın üzerine çıkarak 51,5 puanla büyümeye işaret eden hizmet sektörü PMI, nisanda 49,9 puana geriledi. Beklenti, endeksin 50,5 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu yükseliş, salgına yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının hizmet sektörüne olumsuz etkisi olarak değerlendirildi.

Almanya'da 4 Kasım 2020'den bu yana uygulanmakta olan Kovid-19 kısıtlamalarının mart ayının ilk haftasından itibaren kademeli açılım sürecinin başlatılmasıyla gevşetilmesi kararı alınmıştı ama daha sonra vaka sayılarının artışıyla bu kısıtlamalar sıkılaştırılarak uzatılmıştı.

IHS Markit'in açıklamasında, salgında 3.dalganın Alman hizmet sektöründe toparlamayı engellediği belirtildi.

Martta 57,3 olan imalat ve hizmet sektörünü temsil eden bileşik PMI ise hizmet sektörünün olumsuz etkisiyle 55,8 puana geriledi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da sıkılaştırılan Kovid-19 kısıtlamalarının, hizmet sektöründe toparlanmayı durdurduğunu belirterek, "Ancak hizmet sektörü salgında daha önceki dalgalara göre daha dirençli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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