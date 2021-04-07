Almanya'da, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hizmet sektörünü olumlu etkiledi
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Almanya'da, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hizmet sektörünü olumlu etkiledi

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hizmet sektörünü olumlu etkiledi

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin hizmet sektörüne yönelik olumlu etkileri ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 puana yükseldi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin hizmet sektörüne yönelik olumlu etkileri ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai verilere göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü PMI, martta 51,5 puana çıktı. Beklenti, endeksin 50,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu yükseliş, salgına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin hizmet sektörüne olumlu etkisi olarak değerlendirilirken, böylece hizmet sektörü PMI, Eylül 2020'den beri ilk kez 50 puanın üzerine çıkarak büyümeye işaret etti.

IHS Markit'in açıklamasında, Almanya'da hizmet sektöründe faaliyetlerin, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ve müşterilerin yeniden güvenlerinin artmasının yardımıyla yükseldiği belirtildi.

Şubatta 51,1 olan bileşik PMI ise hizmet sektörünün katkısıyla martta 57,3 puana yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da hafifletilen Kovid-19 kısıtlamalarının, hizmet sektöründeki olumlu etkisininin devam ettiğini belirterek, "Aşılamada ilerleme ile her geçen gün hizmet sektöründe daha fazla şirketin iyimser kaldığını görüyoruz. Bununla birlikte salgında 3. dalgada enfeksiyon oranlarını kontrol altına alma çabaları hizmet sektörünün yakın dönem beklentileri için bir risktir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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