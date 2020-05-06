Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Federal Meclis (Bundestag) önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Polis, hoparlörlerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak, gösteri için toplananların alandan ayrılmalarını istedi.

Polisin çağrılarına olumlu cevap vermeyen göstericiler gözaltına alındı.

Bazılarının yapılan kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı görüldü.

Ayrıca alanda çekim yapan ARD televizyonu kameramanına saldıran bir protestocu da karakola götürüldü.

Kaynak: AA