Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları ve yüksek enflasyon tüketici güvenini olumsuz etkiledi

Almanya'da aralıkta eksi 1,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 kısıtlamaları ve yüksek enflasyonun etkisiyle gelecek ay için 5 puan azalarak eksi 6,8 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta revize edilerek eksi 1,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ocak ayı için 5 puanlık azalışla eksi 6,8 puana düştü. Beklenti, endeksin eksi 2,7'ye düşmesi yönündeydi.

GFK açıklamasında, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın tüketicilerin satın alma gücünü zayıflattığı belirtilerek, "Ayrıca, orta ve uzun vadede bir ücret-fiyat sarmalının devreye girme riski var. Önemli ölçüde artan fiyatlar nedeniyle sendikalar, enflasyon farkını telafi etmek için ücret artışları talep etmekte. Bu artışları da şirketler daha sonra ürün ve hizmet fiyatlarına katarak tüketicilere aktarmakta." denildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Bürkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınının 4. dalgasında artan vaka sayıları nedeniyle daha fazla kısıtlama ve önemli ölçüde yükselen fiyatlar tüketici duyarlılığı üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Gıda hariç diğer perakende mağazalarında, müşterilerin tam olarak aşılanmasını veya Kovid-19'dan iyileşmesini gerektiren "2G" kuralının yıl sonu alışverişine "ağır bir darbe" vurduğunu belirten Bürkl, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle gelecek yılın başlangıcı için görünümün belirsiz olduğunu vurguladı.

Almanya'da ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye çıkarak yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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