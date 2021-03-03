Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor

03.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:46
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 45,7 puana geriledi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 45,7 puana geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da ocakta 46,7 olan hizmet sektörü PMI, şubatta 45,7 puana geriledi. Beklenti, endeksin 45,9 puana gerilemesi yönündeydi.

Söz konusu veri, salgına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne olumsuz etkisi olarak değerlendirilirken, böylece hizmet sektörünün PMI verisi düşüşünü 5'inci aya taşımış oldu.

IHS Markit'in açıklamasında, Almanya'da hizmet sağlayıcı şirketlerin Kovid-19 aşılarıyla gelecek konusunda umutlu oldukları da belirtildi.

Ulaşım ve depo tedarikçileri hariç bütün hizmet alt sektörlerin faaliyetlerinde gerileme kaydedildi.

Ocakta 50,8 olan bileşik PMI verisi ise imalat sanayisinin katkısıyla şubatta 51,1 puana yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da uzatılan Kovid-19 kısıtlamalarının etkisinin şubatta hizmet sektöründe olumsuz etkisini göstermeye devam ettiğini belirterek, "İmalat sektörünün aksine hizmet sektöründe şubatta enflasyonist baskılar oluşmadı. Herhangi bir maliyet artışı, talebin az olmasından dolayı şirketler tarafından karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da yaklaşık üç aydır kapalı olan berber ve kuaför salonları, 1 Mart'tan itibaren yeniden açıldı.

Başbakan Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla bugün video konferans yöntemi ile bir kez daha tedbirleri görüşecek. Bu toplantıda, vaka sayılarının durumuna göre tedbirlerin gevşetilmesi konusunda yeni kararlar alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece İrem Derici Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:21:11. #1.14#
title