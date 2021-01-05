Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek Okullar ve kreşler kapalı...

Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı

100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek

Okullar ve kreşler kapalı kalacak

BERLİN (AA) – Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda mevcut Kovid-19 kısıtlamalarını değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığına dikkati çekti.

"Burada yeni ve özel bir durum oluştu." diyen Merkel, Kovid-19'un bu yeni türüne ilişkin çok dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Şansölye Merkel, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin ağır bir yük altında olduğunu vurgulayarak "Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim bugün geniş çaplı önlemler almamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

Aralık'tan bu yana geçerli olan tedbirleri ay sonuna kadar uzatma ve bazı alanlarda tedbirleri sıkılaştırma kararı aldıklarını anlatan Merkel, bu bağlamda insanlar arasındaki temasların daha da kısıtlanacağını kaydetti.

Şansölye Merkel, alınan tedbirler kapsamında bir hane halkının hane dışından en fazla bir kişiyle bir araya gelmesine izin verileceğini aktardı.

İş yerlerindeki kantinlerin kapatılacağını belirten Merkel, işverenlere de çalışanlarına evden çalışma imkanı verme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı, Kovid-19 aşı tedarikinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yetkisine verilmesi kararının baştan itibaren doğru olduğunu ve hükümetin bu kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Kovid-19 ile mücadeleyi zamanla yarış olarak niteleyen Merkel, bir yıldan az bir zamanda aşıya onay verilmesinin en olumlu gelişme olduğunu belirterek, "Aşı tedariki konusunda yılın ikinci çeyreğinde değişim kendini göstermeye başlayacak." dedi.

Almanya'da 31 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Ülkede 31 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek. İşe gitmek ve doktor ziyareti gibi geçerli sebepler, bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Hala salgından en fazla etkilenen yerler olduğuna işaret edilen yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak.

İlk olarak İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün bulaşma zinciri daha sıkı takip edilecek.

Okullar ve kreşler, 31 Ocak'a kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya'ya giriş yapanlar için 11 Ocak'tan itibaren "2 test stratejisi" uygulanacak.

Buna göre, ülkeye girişte veya ülkeye girmeden 48 saat önce Kovid-19 testi yapılması gerekiyor. Ardından ülkeye gelen kişinin 10 günlük karantina süresi başlıyor.

5 gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılabilecek.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri değerlendirmek için 25 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı