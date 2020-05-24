Almanya'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
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Almanya'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

Almanya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

24.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:04

Almanya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi. Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve namaz kılmak için kayıt yaptıran vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Almanya'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

Kaynak: AA

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