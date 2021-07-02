Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 649 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 729 bin 682'ye çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 7'ye yükseldi.

Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5 olarak tespit edildi. 25 Haziran'da 6 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, dün de 5,1 olarak açıklanmıştı.

11 Haziran'da 2 bin 1440 olan yeni vaka sayısı da 18 Haziran'da 1076, 25 Haziran'da da 774'e gerilemişti.???????

Aşılama kampanyası

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 55,1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 37,3'üne de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.07.2021 14:29:41. #1.13#

title