Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bini aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 769 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 635 bin 162'ye çıktı.

Son 24 saatte 226 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 87 bin 128'e yükseldi.

Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor.

Haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100'ü aştığı bölgelerde temas ve gece dışarı çıkma kısıtlamaları gibi sert tedbirlerin alınmasının ardından nisan ayından bu yana yeni vaka sayılarında büyük düşüş görüldü.

Dün 68 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 67,3'e geriledi. Bu sayı, 14 Mayıs'ta 96,5 ve 7 Mayıs'ta 126 idi.

30 Nisan'da 24 bin 329 olan yeni vaka sayısı, 7 Mayıs'ta 18 bin 485'e, 14 Mayıs'ta da 11 bin 336'e gerilemişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon dozu aştı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:25:44. #1.16#

title