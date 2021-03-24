Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti
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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

24.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:26
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 813 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 690 bin 523'e çıktı.

Son 24 saatte 248 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 212'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 445 bin 300'e ulaştı.

Almanya'da salgının üçüncü dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 10 Mart'ta 9 bin 146 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı 17 Mart'ta 13 bin 435'e yükselmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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