Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti

15.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:23
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 76'ya yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI???????) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 426 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 338 bin 987'ye çıktı.

Son 24 saatte 116 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 65 bin 76'ya yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 128 bin 800'e ulaştı.

Günlük yeni vaka sayıları düşüyor

Almanya'da alınan Kovid-19 tedbirleri neticesinde günlük yeni vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

25 Ocak Pazartesi günü 6 bin 729 olarak kayda geçen günlük yeni vaka sayısı, 1 Şubat Pazartesi günü 5 bin 608'e, 8 Şubat Pazartesi günü de 4 bin 535'e gerilemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, eyalet başbakanlarıyla 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 14 Şubat'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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