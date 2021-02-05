Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

05.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:24
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 binin üzerine çıktı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 binin üzerine çıktı.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 855 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 60 bin 597'ye yükseldi.

Almanya'da son 24 saatte 12 bin 908 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 909 oldu.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 178 olduğu, bunlardan 2 bin 300'ünün entübe edildiği belirtildi.

Ülkede 2 milyon 91 bin 689 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun, bunlardan 756 bin 333'üne de ikinci dozun yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:27:37. #1.15#
title