Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Haberler
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Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419,7 olarak belirlendi.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.

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AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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