Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor
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Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

30.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:22
Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor

Almanya'da hafta sonu kötü hava koşulları, ülkenin özellikle kuzey kısımlarında hayatı olumsuz etkilerken, Saksonya eyaletinde bir kadın sürücü kaygan yolda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Almanya'da hafta sonu kötü hava koşulları, ülkenin özellikle kuzey kısımlarında hayatı olumsuz etkilerken, Saksonya eyaletinde bir kadın sürücü kaygan yolda meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzey bölgelerinde yağan kar ve oluşan buzlanma, tren seferlerinde aksamalar ve iptallere neden oldu.

Kuzey ve doğu kesimlerde aşırı buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Polis, cuma akşamı sadece Schleswig-Holstein'da 70'ten fazla buzlanma nedeniyle kaza meydana geldiğini açıkladı.

Saksonya'da 37 yaşındaki bir kadın sürücü ise aracıyla kayarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen bir araçla çarpıştı. Ağır yaralanan kadının daha sonra hastanede yaşamını yitirdiği, 57 yaşındaki diğer sürücünün ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

Çok sayıda trafik kazası meydana geldi

Buzlanma nedeniyle meydana gelen çok sayıda maddi hasarlı kazada yaralananların bulunduğunu ifade eden polis yetkilileri, sürücülere kış lastiği zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Saksonya-Anhalt'ta, tamamen karla kaplı A2 otoyolu üzerinde trafik kısmen durdu. Araçların kayması nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.

Ülkenin güney kesimlerinde, özellikle Hessen ve Bavyera'da aşırı yağışlar sebebiyle sel baskınları etkili oldu. Büdingen'de kurtarma ekipleri, su basan evlerden ve bir huzurevinden plastik botlarla 100 kişiyi tahliye etti.

Su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, Fulda, Nidder ve Kinzig'de su seviyesinin daha da yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Bavyera eyaletinde yağmur ve eriyen kar sularının Tuna Nehri'nin su seviyesini yükseltmesi beklenirken, Regensburg, Straubing, Deggendorf ve Passau şehirlerinde "sel baskınları olabileceği" uyarısı yapıldı.

Baden-Württemberg'deki bazı bölgelerde ise heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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