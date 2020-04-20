Almanya'da koronavirüse karşı normalleşmenin ilk adımı atıldı Almanya'da koronavirüse karşı normalleşmenin ilk adımı atıldıİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Almanya'da koronavirüs önlemlerinin azaltılmasına yönelik alınan kararlar, bu sabahtan itibaren uygulamaya başlandı.

Almanya'da koronavirüse karşı normalleşmenin ilk adımı atıldı

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) - Almanya'da koronavirüs önlemlerinin azaltılmasına yönelik alınan kararlar, bu sabahtan itibaren uygulamaya başlandı. Alman hükümetinin koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi kararı sokağa yansırken, ülkede hayat normale dönmeye başladı.

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılması kararının ardından, bugün 800 metrekareden küçük mağaza ve işletmeler kapılarını müşterilere bu sabah açtı. Tamirhaneler ve kitapçılar metrekare kısıtlamasından muaf tutuldu. Almanya genelinde koruyucu maske takılması tavsiye edilirken, bazı eyaletlerde itibaren otobüs, tramvay ve mağazalarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Mecklenburg eyaletinde 27 Nisan'dan itibaren koruyucu maske toplu taşıma araçları ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak.

GURBETÇİLERİN YAŞADIĞI EYALETLERDE DE TEDBİRLER ESNETİLDİ

Türk toplumunun en yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) gibi bazı eyaletlerde inşaat ve bebek malzemeleri satan dükkanlar da kepenk açtı. Açılan işletmelerde genel olarak koruyucu maske takılması, 1,5 metrelik sosyal mesafe sınırı ve dükkanda kaç kişinin bulunup bulunmadığını gibi tedbirler sıkı denetim altında tutulacak.

ALMANYADA OKULLARDA DERS ZİLİ BU GÜN ÇALDI

Ülkede genelinde bazı okullar bugünden itibaren açıldı. Ancak eğitimde, bölge ve sınıf farklılıkları bulunuyor. 4 Mayıs tarihine kadar okulların hepsi kademeli olarak açılacak. Ülkede büyük etkinlikler 31 Ağustos tarihine kadar hala yasak. Bar ve restoranlar ilk etapta ziyaretçilere kapalı tutulmakla birlikte, paket sipariş satışları yapabilecek.

YASAĞI DEVAM EDEN SEKTÖRLER

Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin gevşeltildiği Almanya'da turistik amaçlı otel hizmetleri yüzme havuzları, fitness salonları, kültür tesisleri, kozmetik stüdyoları, oyun parkları, masaj salonları, dövme stüdyoları ve benzeri yerler, kapalı tutulmaya devam edecek.

CAMİLERDEKİ YASAKLAR GEVŞETİLİYOR

Almanya İslam Konseyi ve dini kuruluşların temsilcileri, yaklaşan Ramazan ayından dolayı camilerdeki kısıtlamaların hafifletilmesine dönük hükümete çözüm sundu. Önümüzdeki günlerde eyaletlerle görüşmeler gerçekleştirip, toplu ibadetlerin hijyen kuralları altında ve gerekli önlemleri alarak kademeli şekilde normale dönmesi amaçlanıyor. Ancak ülke genelinde gelebilecek yarı serbestlik Ramazan ayının onuncu gününden itibaren başlaması tahmin ediliyor. Saksonya eyaletinde camilerde bu günden itibaren asgari 15 kişilik toplu ibadetlere müsaade verileceği bildirildi. Almanya'nın bazı bölgelerinde ayrıca hayvanat bahçeleri de bu günden itibaren ziyaretçi kabul edecek.

Kaynak: DHA