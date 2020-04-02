Almanya'da koronavirüs tedbirleri
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı.
02.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:22
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2'den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. Başkentin işlek caddelerinde bulunan panolarda insanların evde kalması gerektiğini belirten uyarılar yapıldı. Başkentin işlek sokaklarına bazı sanatçılar tarafından koronavirüsle alakalı grafitiler çizildi.
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Kaynak: AA