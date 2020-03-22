Almanya'da koronavirüs tedbirleri
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.
22.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:23
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Almanya'nın Köln kentinde tarihi binalarıyla turistlerin gözdesi olan şehir merkezindeki sokaklar, insanların önlem amaçlı sokağa çıkmaması nedeniyle boş kaldı.
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Kaynak: AA