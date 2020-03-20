Almanya'da koronavirüs tedbirleri
Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar kapatılırken, çocuk oyun alanlarının da kullanımı yasaklandı.
20.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:29
Almanya'nn başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullar kapatılırken, çocuk oyun alanlarının da kullanımı yasaklandı. Şehir merkezindeki oyun alanlarının 16.03.2020'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığı yazan metinler asıldı. Oyun alanlarının çevresi şeritlerle kapatıldı.
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Kaynak: AA