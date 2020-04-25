Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurduİskender Güngör, KÖLN, (DHA) ' Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.

Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu

İskender Güngör, KÖLN, (DHA) ' Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Salgından etkilenen Almanya'nın toprak ve çömlek merkezi olan Kanenbackerland Westerwald'da bir çömlek fırını atölyesinin tek Türk ustası Yunus Aydoğdu, '38 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Geçmiş yıllarda arada bir krizler geçirdik, ama bu koronavirüs çok farklı' dedi.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen otomotiv, inşaat, mobilya sektörünün yanı sıra seramik ve çömlek süs eşyaları satan işletmeler de virüsten olumsuz yönde etkilendi. Yaklaşık altı haftadır dükkanların kapalı olmasıyla müşterilere ürün satamadıklarını söyleyen çömlek atölyesinin tek Türk ustası Yunus Aydoğdu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşadığı sıkıntılaır anlattı.

'GEÇMİŞ YILLARDA DA KRİZLER GEÇİRDİK AMA BU SEFER ÇOK FARKLI'

Aydoğdu, çanak çömlek ustası olduğunu ve Almanya'nın seramik merkezi olan Westerwald bölgesinde çalıştığını ifade ederek, "38 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Geçmiş yıllarda arada bir krizler geçirdik, ama bu sefer çok farklı. Bu korona belası bizi de vurdu, etkiledi. Atölyelerimiz durma noktasına geldi. Almanya'ya seramik dağıtıyoruz. Var olan dükkanlarımızda da her türlü seramik ürünlerini satamıyoruz. Karantina nedeniyle müşteri gelmiyor" dedi.

'EN ÇOK ZORUMA GİDEN BU ORTAMDAN UZAKLAŞMAK OLDU'

Yunus Aydoğdu koronavirüs kısıtlamalarıyla evde hapis kalmaktan çok çalışamamanın üzüntüsünü çektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

'Uzun yıllar çömlek çamuruyla haşır neşir idik. O çamuru makinada çevirmek onu tutmak insanın ruhunu okşuyordu. Gerçekten insanın stresini atıyordu. En çok zoruma giden de bu ortamdan uzaklaşmak oldu' dedi.

'EVDE KALIN SAĞLICAKLA'

Çömlek ustası Aydoğdu sözlerini koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sembol haline gelen "evde kal" sözüyle çağrıda bulunarak, 'Korona korona seni gidi korona, çamurla girdin benim arama. Ama siz siz olun, mesafeyi tutun ve evde kalın sağlıcakla' dedi.

Kaynak: DHA