Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu - Haber
Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Dünya, Haber

Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.

25.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:35
Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Salgından etkilenen Almanya'nın  toprak ve çömlek merkezi olan Kanenbackerland Westerwald'da bir çömlek fırını atölyesinin tek Türk ustası Yunus Aydoğdu, "38 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Geçmiş yıllarda arada bir krizler geçirdik, ama bu koronavirüs çok farklı" dedi.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen otomotiv, inşaat, mobilya sektörünün yanı sıra seramik ve çömlek süs eşyaları satan işletmeler de virüsten olumsuz yönde etkilendi. Yaklaşık altı haftadır dükkanların kapalı olmasıyla müşterilere ürün satamadıklarını söyleyen çömlek atölyesinin tek Türk ustası Yunus Aydoğdu Demirören Haber Ajansı'na  yaşadığı sıkıntılaır anlattı.

"GEÇMİŞ YILLARDA DA KRİZLER GEÇİRDİK AMA BU SEFER ÇOK FARKLI"

Aydoğdu, çanak çömlek ustası olduğunu ve  Almanya'nın seramik merkezi olan Westerwald bölgesinde çalıştığını ifade ederek, "38 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Geçmiş yıllarda arada bir krizler geçirdik, ama bu sefer çok farklı. Bu korona belası bizi de vurdu, etkiledi. Atölyelerimiz durma noktasına geldi.  Almanya'ya seramik dağıtıyoruz. Var olan dükkanlarımızda da her türlü seramik ürünlerini satamıyoruz. Karantina nedeniyle müşteri gelmiyor" dedi.

"EN ÇOK ZORUMA GİDEN BU ORTAMDAN UZAKLAŞMAK OLDU"

Yunus Aydoğdu koronavirüs kısıtlamalarıyla evde hapis kalmaktan çok çalışamamanın üzüntüsünü çektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun yıllar çömlek çamuruyla haşır neşir idik.  O çamuru makinada çevirmek onu tutmak insanın ruhunu okşuyordu. Gerçekten insanın stresini atıyordu. En çok zoruma giden de bu ortamdan uzaklaşmak oldu" dedi.

"EVDE KALIN SAĞLICAKLA"

Çömlek ustası Aydoğdu sözlerini koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sembol haline gelen "evde kal" sözüyle çağrıda bulunarak, "Korona korona seni gidi korona, çamurla girdin benim arama. Ama siz siz olun, mesafeyi tutun ve evde kalın sağlıcakla" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haber
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Reformlar devam ediyor! Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırıyor Haber
Reformlar devam ediyor! Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırıyor
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, kaçar gibi gitti Haber
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, kaçar gibi gitti
İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü Haber
İkiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi Haber
Çin'in ilaç yalanı ortaya çıktı, Dünya Sağlık Örgütü özür diledi
İngiltere bunu konuşuyor! Bakanlar salgına karşı geçen yıl uyarılmış Haber
İngiltere bunu konuşuyor! Bakanlar salgına karşı geçen yıl uyarılmış
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Naci Bostancı Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fettah Can Cem Yılmaz Murat Dalkılıç
Spor Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Mayıs Ramazan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Almanya'da koronavirüs seramik sektörünü de vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:37:55. #1.15#
title