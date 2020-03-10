Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG - Haber
Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG

Almanya'da en faz koronavirüs (Kovid-19) vakasının yaşandığı şehir olan Heinsberg'de sokaklar bomboş.484 kişinin enfekte olduğu Heinsberg'de, bazı işyerleri, spor salonları ve alışveriş merkezleri kepenk kapatırken, açık olan yerlere de insanlar evlerinden çok fazla çıkmak istemedikleri için...

10.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:21
Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG

Almanya'da en faz koronavirüs (Kovid-19) vakasının yaşandığı şehir olan Heinsberg'de sokaklar bomboş.

484 kişinin enfekte olduğu Heinsberg'de, bazı işyerleri, spor salonları ve alışveriş merkezleri kepenk kapatırken, açık olan yerlere de insanlar evlerinden çok fazla çıkmak istemedikleri için talep olmuyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde adeta hayelet şehri andıran Heinsberg'de dün bir kişi yaşamını yitirdi. Yine aynı eyaletteki Essen şehrinde de bir kişi dün yaşamını yitirmişti.

Önlemler arttırıldı

Almanya'da koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan önlemler arttırıldı.

Bavyera ve KRV eyaletlerinde Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyesi üzerine 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklandı.

Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel, virüsün yayılmasına önlem olarak, şehirlerindeki birçok kalabalık toplantının iptal edildiğini, spor karşılaşmalarının da seyircisisiz yapılacağını açıkladı.

Köln Filarmoni Orkestrası'nın bugünkü konserinin ise boş salonda verileceği duyuruldu.

Berlin eyaletinde devlet opera ve tiyatrolarındaki etkinlikler iptal edildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek günlerde oynanacak bir çok karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Federal Meclis'in ünlü cam kubbesi ziyaretçilere kapatıldı.

Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar 1139 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Haber
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Charles Michel Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emine Bulut Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Podolski Bülent Uygun Abdullah Avcı Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 21:33:14. #1.15#