Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG Almanya'da en faz koronavirüs (Kovid-19) vakasının yaşandığı şehir olan Heinsberg'de sokaklar bomboş.484 kişinin enfekte olduğu Heinsberg'de, bazı işyerleri, spor salonları ve alışveriş merkezleri kepenk kapatırken, açık olan yerlere de insanlar evlerinden çok fazla çıkmak istemedikleri için...

Almanya'da en faz koronavirüs (Kovid-19) vakasının yaşandığı şehir olan Heinsberg'de sokaklar bomboş.

484 kişinin enfekte olduğu Heinsberg'de, bazı işyerleri, spor salonları ve alışveriş merkezleri kepenk kapatırken, açık olan yerlere de insanlar evlerinden çok fazla çıkmak istemedikleri için talep olmuyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde adeta hayelet şehri andıran Heinsberg'de dün bir kişi yaşamını yitirdi. Yine aynı eyaletteki Essen şehrinde de bir kişi dün yaşamını yitirmişti.

Önlemler arttırıldı

Almanya'da koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan önlemler arttırıldı.

Bavyera ve KRV eyaletlerinde Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyesi üzerine 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler yasaklandı.

Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel, virüsün yayılmasına önlem olarak, şehirlerindeki birçok kalabalık toplantının iptal edildiğini, spor karşılaşmalarının da seyircisisiz yapılacağını açıkladı.

Köln Filarmoni Orkestrası'nın bugünkü konserinin ise boş salonda verileceği duyuruldu.

Berlin eyaletinde devlet opera ve tiyatrolarındaki etkinlikler iptal edildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek günlerde oynanacak bir çok karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Federal Meclis'in ünlü cam kubbesi ziyaretçilere kapatıldı.

Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar 1139 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA