Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı
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Koronavirüs, Almanya, Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1107'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 84 bin 794 olarak açıklandı.

03.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:52
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1107'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 84 bin 794 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 84 bin 794 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1107'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 813 kişide daha virüs tespit edildi.


Kaynak: DHA

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