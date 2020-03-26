Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı
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Koronavirüs, Almanya, Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.

26.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:59
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 41 bin 255 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 224'e çıktı. Almanya'da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.


Kaynak: DHA

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