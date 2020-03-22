Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 23 bin 920 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 23 bin 920 olarak açıklandı.
Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 23 bin 921 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92'ye çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge olarak görüldü. 7 bin 361 vakanın bulunduğu bölgede, 32 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 4 bin 457 vaka ve 22 ölüm ile Bayern bölgesi takip ediyor. Son olarak da 3 bin 818 vaka ve 23 can kaybı ile Baden-Vürtemberg bölgesi geliyor.
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Kaynak: DHA