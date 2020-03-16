Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206'ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13'e çıktı.Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 977 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 886 vaka ve 4 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA