Almanya'da koronavirüs nedeniyle kapatılan hayvanat bahçesi yeniden ziyarete açıldı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.
28.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:56
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. Başkent Berlin'de Zoologischer Garten hayvanat bahçesi bugün açıldı. Girişte ve bilet gişelerinde koronavirüs önlemlerinin alındığı hayvanat bahçesine vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kaynak: AA