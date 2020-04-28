Almanya'da koronavirüs nedeniyle kapatılan hayvanat bahçesi yeniden ziyarete açıldı Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor. Başkent Berlin'de Zoologischer Garten hayvanat bahçesi bugün açıldı. Girişte ve bilet gişelerinde koronavirüs önlemlerinin alındığı hayvanat bahçesine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA