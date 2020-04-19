Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına protestoya polis müdahalesi
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Almanya, Berlin, Polis, Güncel

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına protestoya polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

19.04.2020 02:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:14
Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına protestoya polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Polis Rosa-Luxemburg Meydanı'nda izinsiz toplanan yüzlerce kişiden bir kısmını sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öte yandan Giessen kentinde de Kovid'19 kısıtlamaları protesto edildi.

50 kişinin katıldığı gösteride, "Temel hakları zayıflatmak yerine sağlığı güçlendirin. İnsanlara karşı değil virüslere karşı koruyun" yazılı pankartlar açıldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Kovid-19'le mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla kısıtlı sayıda gösteri düzenlenebileceğine onay vermişti.

Kaynak: AA

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