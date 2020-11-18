Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü
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Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü

18.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:53
Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü

Almanya'nın üç büyük kentlerinde hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemleri protesto edilirken, başkent Berlin'de polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Almanya'nın üç büyük kentlerinde hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemleri protesto edilirken, başkent Berlin'de polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok Avrupa ülkesinde kısıtlamalar nedeniyle protestolar düzenleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride maske takmayan ve salgın kurallarına uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık bin kişilik gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE 

Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla polisle arbede çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.


- Almanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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