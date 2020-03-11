Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm
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Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alman televizyon kanalı N-TV'de yer alan habere göre, koronavirüsten en çok etkilenen ve ülkenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Heinsberg şehrinde bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi.

Ülkede pazartesi günü 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi Essen şehrinde ikamet eden 89 yaşında bir kadındı. İkinci kişi ise Heinsberg'in Gangelt bölgesinde ikamet eden 78 yaşında bir adamdı.

Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükselirken, hasta sayısı ise 1622.


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Kaynak: DHA

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