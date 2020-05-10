Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 549'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 736 artışla 171 bin 324'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

Kaynak: DHA