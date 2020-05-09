Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 510'a yükseldi
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Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 510'a yükseldi

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 510'a yükseldi
09.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:37

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 112 kişi artarak 7 bin 510'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1158 artışla 170 bin 588'e yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 112 kişi artarak 7 bin 510'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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