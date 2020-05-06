Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 996'ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 947 artışla 164 bin 807'ye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Kaynak: DHA