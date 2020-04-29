Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 314'e yükseldi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa 'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 188 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 159 bin 912 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke olmasına rağmen söz konusu vakalardan 120 bin 400'ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 314'e çıktı.

- Almanya

Kaynak: DHA