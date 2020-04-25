Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 760'a yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 760'a yükseldi.
25.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:38
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 760'a yükseldi.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 154 bin 999 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 760'a çıktı. Ülkede son 24 saatte 185 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1870 kişide daha virüs tespit edildi.
Kaynak: DHA