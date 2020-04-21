Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 862'ye yükseldi Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 862'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 147 bin 65 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 862'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 147 bin 65 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 147 bin 65 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 862'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 220 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 1323 kişide daha virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA