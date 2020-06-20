Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 960'a yükseldi
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Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 960'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 960'a yükseldi
20.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:16

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 14 kişi artarak 8 bin 960'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 534 artışla 190 bin 660'a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 14 kişi artarak 8 bin 960'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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