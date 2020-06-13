Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 863'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
13.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:31
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 12 kişi artarak 8 bin 863'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 456 artışla 187 bin 251'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 12 kişi artarak 8 bin 863'e ulaştı.
Kaynak: DHA