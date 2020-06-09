Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 792'ye yükseldi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 16 kişi artarak 8 bin 792'ye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 364 artışla 186 bin 233'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 16 kişi artarak 8 bin 792'ye ulaştı.

Kaynak: DHA