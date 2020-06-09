Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 792'ye yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
09.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:08
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 16 kişi artarak 8 bin 792'ye ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 364 artışla 186 bin 233'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 16 kişi artarak 8 bin 792'ye ulaştı.
Kaynak: DHA